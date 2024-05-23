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НАБУ: «Доводимо до відома колег в CАП – у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування»

11:06, 23 травня 2024
У НАБУ повідомили, що розслідування щодо можливого витоку інформації проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ.
НАБУ: «Доводимо до відома колег в CАП – у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування»
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Національне антикорупційне бюро відреагувало на повідомлення ЗМІ про проведення обшуків.

«На підставі повідомлення за відповідною резолюцією Директора НАБУ Управлінням внутрішнього контролю НАБУ розпочато досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

З початку реєстрації в ЄРДР, майже всі слідчі дії проводились безпосередньо прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції.

Доводимо до відома колег в CАП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування.

НАБУ завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування і чекає від наших основних партнерів такого ж підходу» - підкреслили у НАБУ.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура пояснила, чи дійсно 22 травня у НАБУ проводилися обшуки.

Як зазначається, САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ.

«Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів» - підкреслили у САП.

За словами САП, «до обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ».

Автор: Наталя Мамченко

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