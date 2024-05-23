НАБУ: «Доводимо до відома колег в CАП – у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування»

Національне антикорупційне бюро відреагувало на повідомлення ЗМІ про проведення обшуків.
«На підставі повідомлення за відповідною резолюцією Директора НАБУ Управлінням внутрішнього контролю НАБУ розпочато досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
З початку реєстрації в ЄРДР, майже всі слідчі дії проводились безпосередньо прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції.
Доводимо до відома колег в CАП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування.
НАБУ завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування і чекає від наших основних партнерів такого ж підходу» - підкреслили у НАБУ.
Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура пояснила, чи дійсно 22 травня у НАБУ проводилися обшуки.
Як зазначається, САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.
Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ.
«Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів» - підкреслили у САП.
За словами САП, «до обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ».
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.