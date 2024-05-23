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Держсекретар США Ентоні Блінкен просить дозволити Україні бити по території рф американською зброєю, — ЗМІ

11:11, 23 травня 2024
Позиція Блінкен, ймовірно, змінилася через те, що російські окупанти відкрили новий фронт, почавши наступ на Харківщині.
Держсекретар США Ентоні Блінкен просить дозволити Україні бити по території рф американською зброєю, — ЗМІ
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Державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва виступив за надання дозволу Україні біти по території рф американською зброєю. Водночас у Білому домі точаться дискусії, чи слід надавати України таку можливість. Про це повідомляє New York Times.

За даними джерел, зараз в адміністрації Джо Байдена бурхливо обговорюють пом’якшення заборони Україні на ураження ракетних та артилерійських пускових майданчиків безпосередньо на території країни-агресора.

Пропозиція, на якій наполягав Блінкен, все ще перебуває на стадії формування. Невідомо, скільки посадовців із найближчого оточення президента США підтримали цю ідею. План поки що офіційно не представляли Джо Байдену.

За даними видання, що позиція Блінкена змінилася через те, що російські окупанти відкрили новий фронт, почавши наступ на Харківщині.

Україна місяцями атакує російські кораблі, нафтові об’єкти та електростанції, але робить це переважно за допомогою власних безпілотників, які не мають потужності та швидкості американської зброї. Дедалі частіше росіяни знищують українські безпілотники та ракети або збивають їх зі шляху завдяки вдосконаленій техніці радіоелектронної боротьби.

Як відзначає NYT, зараз зростає тиск на США, щоб допомогти Україні атакувати російські військові об’єкти. Велика Британія, яка зазвичай розділяє стратегію війни з Вашингтоном, ще раніше зняла власні обмеження, дозволивши використовувати свої ракети Storm Shadow для ударів по росії.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні не змінили свою позицію, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Аналітики Інституту вивчення війни на тлі цього заявили, що заборона США використовувати свою зброю для атак по території рф становить серйозну перешкоду для захисту України від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Обмеження, зокрема, вплинули на здатність України наносити удари по військових об'єктах у рф, створивши укриття в прикордонних районах, звідки ворожа авіація може здійснювати бомбові та ракетні атаки на українські позиції та місцеві населені пункти, відзначають фахівці.

У зв’язку з цим Україна звернулася до адміністрації Джо Байдена  із запитом на зняття відповідної заборони. За словами американських посадовців, запит «переглядається».

За даними Bloomberg, є натяки, що Україні дозволять бити по території рф американською зброєю.

Додамо, спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримав надання дозволу Україні бити по території рф американською зброєю.

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