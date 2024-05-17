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У Пентагоні повідомили, чи може Україна бити зброєю від США по території рф

10:18, 17 травня 2024
Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території — Пентагон.
У Пентагоні повідомили, чи може Україна бити зброєю від США по території рф
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Речниця Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що у відомстві не змінили своєї позиції щодо застосування Україною зброї, яку надає США. Про це вона сказала під час брифінгу.

У речниці спитали, чи змінили США свій підхід, який полягає в тому, що Україна може застосовувати американську зброю лише в межах своєї території, після початку наступу рф у Харківській області.

На це Сінгх відповіла, що позиція США залишилась незмінною.

«Так, ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію», – зазначила представниця Пентагону.

Вона додала, що США зробили свої прохання цього приводу «досить публічними».

Сінгх зазначила, що глава Пентагону Ллойд Остін у своїх розмовах з українським міністром оборони Рустемом Умєровим обговорює, як найкраще використати надані засоби.

«І ми вважаємо, що це (має бути) в межах української території», – додала вона.

Раніше Блінкен відповів на використання зброї США для ударів по рф.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заклик США не бити по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що не бачить причини для такої дії. Він наголосив на тому, що бомбардування і пожежі на таких об'єктах можуть вплинути на російський енергетичний ринок, а не на світовий.

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