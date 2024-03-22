США закликали Україну припинити атаки на російські нафтові об'єкти, – Financial Times

США закликали Україну припинити атаки на російську інфраструктуру через загрозу для світового ринку нафти.

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Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську інфраструктуру, попереджаючи про можливе підвищення світових цін на нафту та ескалацію конфлікту. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела.

Високопосадовці Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони України отримали низку попереджень від американської сторони. За даними видання, Вашингтон висловив занепокоєння щодо набування Україною стратегічного напрямку у веденні атак на російські нафтопереробні та інші об'єкти.

Американські чиновники висловили стурбованість можливими наслідками українських атак, зазначаючи, що росія може відповісти на подібні дії України, що загрожуватиме енергетичній інфраструктурі, яка має стратегічне значення для Заходу.

Одним із основних об'єктів уваги є трубопровід КТК, який транспортує нафту з Казахстану через територію росії. Вестерн компанії, такі як ExxonMobil і Chevron, використовують цей трубопровід для експорту, тому його можливе припинення може викликати проблеми на світовому ринку нафти.

У Кабміні підтвердили інформацію, що Сполучені Штати закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

«Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими можливостями, ресурсами і практиками, які є у нас сьогодні. Також є заяви й інших офіційних осіб, що це абсолютно законні цілі з військового погляду», - зазначила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час «Київського Безпекового Форуму».

Віцепрем'єрка також наголосила, що Україна відповіла на ці заклики «досягненням своїх цілей» та «дуже успішними операціями» на території російської федерації. Крім того, Стефанішина повідомила, що протягом першого місяця вторгнення росії вона консультувалася з штаб-квартирою НАТО, які зазначили, що в стандартах Альянсу передбачено перш за все знищення інфраструктури на території рф, яка дає можливість бомбардувати українські міста.

«Ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО», - підкреслила віце-прем'єр.

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