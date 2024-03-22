Освітні документи з'явилися у застосунку Дія

Для того, щоб документи з'явилися, потрібно обов'язково оновити застосунок.

У Дії повідомили появу освітніх документів у застосунку. Для того, щоб документи з'явилися, потрібно обов'язково оновити застосунок.

Додавати документи вручну не потрібно — вони підтягнуться в Дію автоматично, якщо інформація про вашу освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

«Загубили атестат при евакуації, віддали мамі диплом чи втомились постійно ксерити? Тепер це не проблема, бо документи завжди у вашому смартфоні — у Дії. Тож влаштовуйтеся на роботу, подавайтеся на гранти чи хизуйтеся дипломом серед друзів просто з Дією», - сказано у повідомленні.

Які саме документи доступні в застосунку:

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту

Свідоцтво про робітничу кваліфікацію

Диплом кваліфікованого робітника

Диплом фахового молодшого бакалавра

Диплом молодшого спеціаліста

Диплом молодшого бакалавра

Диплом бакалавра

Диплом спеціаліста

Диплом магістра

Диплом доктора філософії

Диплом доктора мистецтва

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