Освітні документи з'явилися у застосунку Дія

У Дії повідомили появу освітніх документів у застосунку. Для того, щоб документи з'явилися, потрібно обов'язково оновити застосунок.
Додавати документи вручну не потрібно — вони підтягнуться в Дію автоматично, якщо інформація про вашу освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
«Загубили атестат при евакуації, віддали мамі диплом чи втомились постійно ксерити? Тепер це не проблема, бо документи завжди у вашому смартфоні — у Дії. Тож влаштовуйтеся на роботу, подавайтеся на гранти чи хизуйтеся дипломом серед друзів просто з Дією», - сказано у повідомленні.
Які саме документи доступні в застосунку:
- Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту
- Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту
- Свідоцтво про робітничу кваліфікацію
- Диплом кваліфікованого робітника
- Диплом фахового молодшого бакалавра
- Диплом молодшого спеціаліста
- Диплом молодшого бакалавра
- Диплом бакалавра
- Диплом спеціаліста
- Диплом магістра
- Диплом доктора філософії
- Диплом доктора мистецтва
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