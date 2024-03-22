Образовательные документы появились в приложении Дія

Для того, чтобы документы появились, нужно обязательно обновить приложение.

В Дії сообщили о появлении образовательных документов в приложении. Для того, чтобы документы появились, нужно обязательно обновить приложение.

Добавлять документы вручную не нужно — они подтянутся в Дію автоматически, если информация о вашем образовании есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

«Потеряли аттестат при эвакуации, отдали маме диплом или устали постоянно ксерить? Теперь это не проблема, потому что документы всегда в вашем смартфоне – в Дії. Так что устраивайтесь на работу, подавайтесь на гранты или кичитесь дипломом среди друзей прямо с Дії», - сказано в сообщении.

Какие именно документы доступны в приложении:

Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании

Аттестат/свидетельство о полном среднем образовании

Свидетельство о рабочей квалификации

Диплом квалифицированного рабочего

Диплом профессионального младшего бакалавра

Диплом младшего специалиста

Диплом младшего бакалавра

Диплом бакалавра

Диплом специалиста

Диплом магистра

Диплом доктора философии

Диплом доктора искусства

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