Образовательные документы появились в приложении Дія

В Дії сообщили о появлении образовательных документов в приложении. Для того, чтобы документы появились, нужно обязательно обновить приложение.
Добавлять документы вручную не нужно — они подтянутся в Дію автоматически, если информация о вашем образовании есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
«Потеряли аттестат при эвакуации, отдали маме диплом или устали постоянно ксерить? Теперь это не проблема, потому что документы всегда в вашем смартфоне – в Дії. Так что устраивайтесь на работу, подавайтесь на гранты или кичитесь дипломом среди друзей прямо с Дії», - сказано в сообщении.
Какие именно документы доступны в приложении:
- Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании
- Аттестат/свидетельство о полном среднем образовании
- Свидетельство о рабочей квалификации
- Диплом квалифицированного рабочего
- Диплом профессионального младшего бакалавра
- Диплом младшего специалиста
- Диплом младшего бакалавра
- Диплом бакалавра
- Диплом специалиста
- Диплом магистра
- Диплом доктора философии
- Диплом доктора искусства
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