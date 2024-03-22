США призвали Украину прекратить атаки на российские нефтяные объекты, – Financial Times

США призвали Украину прекратить атаки на российскую инфраструктуру из-за угрозы для мирового рынка нефти.

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Соединенные Штаты призвали Украину прекратить атаки на российскую инфраструктуру, предупреждая о возможном повышении мировых цен на нефть и эскалации конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины получили ряд предупреждений от американской стороны. По данным издания, Вашингтон выразил обеспокоенность относительно приобретения Украиной стратегического направления в ведении атак на российские нефтеперерабатывающие и другие объекты.

Американские чиновники выразили обеспокоенность возможными последствиями украинских атак, отмечая, что россия может ответить на подобные действия Украины, что будет угрожать энергетической инфраструктуре, которая имеет стратегическое значение для Запада.

Одним из основных объектов внимания является трубопровод КТК, который транспортирует нефть из Казахстана через территорию россии. Вестерн компании, такие как ExxonMobil и Chevron, используют этот трубопровод для экспорта, поэтому его возможное прекращение может вызвать проблемы на мировом рынке нефти.

В Кабмине подтвердили информацию, что Соединенные Штаты призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня. Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время "Киевского форума безопасности".

Вице-премьер также отметила, что Украина ответила на эти призывы "достижением своих целей" и "очень успешными операциями" на территории российской федерации. Кроме того, Стефанишина сообщила, что в течение первого месяца вторжения россии она консультировалась со штаб-квартирой НАТО, которые отметили, что в стандартах Альянса предусмотрено прежде всего уничтожение инфраструктуры на территории рф, которая дает возможность бомбить украинские города.

"Мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО", - подчеркнула вице-премьер.

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