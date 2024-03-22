Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Дисциплинарный устав ВСУ внесли изменения по присвоению воинских званий, противодействию дискриминации и домогательствам

Досрочно во второй раз присвоить очередное воинское звание можно будет только при непосредственном участии в боевых действиях не менее 3 месяцев.

Только 21% государственных служащих младше 35 лет, что меньше, чем еще несколько лет назад – НАДС

В НАДС призвали молодежь идти работать на государственную службу, иначе госслужбу ждет институциональный кризис.

МВФ выделил Украине 880 млн долларов и отметил необходимость постоянного курса на антикоррупционные реформы

В МВФ отмечают, что постоянный импульс реформ для усиления антикоррупционной системы и системы управления, включая обеспечение эффективности антикоррупционных институций, будет необходим для сдерживания фискальных рисков.

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей – смотрите прямой эфир на Право ТВ

22 марта во время прямой трансляции на Право ТВ с гостем в студии Романом Мудрым обсудим тему безосновательного давления на бизнес, сработало ли на практике решение СНБО о временном запрете обысков и действенен ли институт следственных судей.

Верховная Рада внесла изменения в полномочия Счетной палаты

Парламент внес изменения в закон о Счетной палате во время принятия закона об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

  1. В мире

США призвали Украину прекратить атаки на российские нефтяные объекты, – Financial Times

12:52, 22 марта 2024
США призвали Украину прекратить атаки на российскую инфраструктуру из-за угрозы для мирового рынка нефти.
США призвали Украину прекратить атаки на российские нефтяные объекты, – Financial Times
Источник фото: varta1.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты призвали Украину прекратить атаки на российскую инфраструктуру, предупреждая о возможном повышении мировых цен на нефть и эскалации конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины получили ряд предупреждений от американской стороны. По данным издания, Вашингтон выразил обеспокоенность относительно приобретения Украиной стратегического направления в ведении атак на российские нефтеперерабатывающие и другие объекты.

Американские чиновники выразили обеспокоенность возможными последствиями украинских атак, отмечая, что россия может ответить на подобные действия Украины, что будет угрожать энергетической инфраструктуре, которая имеет стратегическое значение для Запада.

Одним из основных объектов внимания является трубопровод КТК, который транспортирует нефть из Казахстана через территорию россии. Вестерн компании, такие как ExxonMobil и Chevron, используют этот трубопровод для экспорта, поэтому его возможное прекращение может вызвать проблемы на мировом рынке нефти.

В Кабмине подтвердили информацию, что Соединенные Штаты призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня. Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время "Киевского форума безопасности".

Вице-премьер также отметила, что Украина ответила на эти призывы "достижением своих целей" и "очень успешными операциями" на территории российской федерации. Кроме того, Стефанишина сообщила, что в течение первого месяца вторжения россии она консультировалась со штаб-квартирой НАТО, которые отметили, что в стандартах Альянса предусмотрено прежде всего уничтожение инфраструктуры на территории рф, которая дает возможность бомбить украинские города.

"Мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО", - подчеркнула вице-премьер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Червинська
    Марина Червинська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Катерина Коваль
    Катерина Коваль
    голова конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі
  • Тетяна Верхогляд
    Тетяна Верхогляд
    суддя Центрального апеляційного господарського суду