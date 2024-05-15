Блінкен відповів на використання зброї США для ударів по рф: рішення за Україною

Раніше стало відомо, що Україна просить скасувати заборону на удари американською зброєю по цілям в рф.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки не заохочують застосування американської зброї для ударів по території рф, але рішення за Україною.

Про це він сказав на пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

«Ми чітко позначили свою політику, але це рішення, яке має зробити Україна. А ми забезпечимо, щоб Україна мала те озброєння, якого вона потребує для успіху на полі бою», – заявив він.

Раніше більшість західних партнерів, включно зі США, виступали проти того, аби зброя, яку вони передають Україні, використовувалася для ударів по території росії. Однак, нещодавно про такий дозвіл заявила Британія. На початку травня глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території рф. Також глава МЗС Латвії говорила, що деякі країни передали Україні зброю із таким дозволом, але не назвала їх.

Як стало відомо раніше, Україна докладає нових зусиль, щоб змусити Сполучені Штати Америки скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для ураження цілей на території рф.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заклик США не бити по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що не бачить причини для такої дії. Він наголосив на тому, що бомбардування і пожежі на таких об'єктах можуть вплинути на російський енергетичний ринок, а не на світовий.

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