США виділяють Україні 2 млрд доларів на зброю, - держсекретар США Ентоні Блінкен

Кошти будуть надані для виробництва та закупівлі озброєння.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги для України на $2 млрд.

«Ми надамо додаткові 2 мільярди доларів фінансової допомоги для України. І ми об'єднали це у перший у своєму роді фонд оборонних підприємств, і він має три компоненти», — сказав Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як зазначив держсекретар США, кошти будуть виділені через фонд оборонної промисловості. Це допоможе Україні закупити необхідне озброєння, а також це буде інвестицією у військово-промисловий комплекс України.

Блінкен додав, що кошти з нового пакету фінансової допомоги також можуть бути направлені на закупівлю зброї в інших країнах.

Нагадаємо, що Блінкен спрогнозував, що найближчі тижні і місяці будуть важкими для України.

Також він наголосив, що для України важливо не лише давати відсіч повномасштабній агресії рф, а й також боротись із корупцією.

Ще Ентоні Блінкен заявив про необхідність проведення мобілізації в Україні.

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