Оборона України від корупції має бути такою ж міцною, як і її військова оборона, — Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав владу України до продовження реформ із тим, щоб вони не лише ухвалювались, а й втілювались та мали відчутний вплив на життя людей.

Фото: unian.net

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що для України важливо не лише давати відсіч повномасштабній агресії рф, а й також боротись із корупцією. Про це він сказав у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського в межах візиту до української столиці 14 травня, передає «Європейська правда».

Блінкен закликав владу України до продовження реформ із тим, щоб вони не лише ухвалювались, а й втілювались та мали відчутний вплив на життя людей.

«Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на росію», – наголосив дерєсекретар.

Він зокрема підкреслив, що російський диктатор путін намагається використати корупцію, щоб посіяти розбрат в Україні, й попри помітні досягнення в боротьбі з нею "вісім із десяти українців усе ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших".

«Оборона України від корупції має бути такою ж міцною, як і її військова оборона», – додав Блінкен.

Додамо, Ентоні Блінкен заявив про необхідність проведення мобілізації в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.