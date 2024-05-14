Ентоні Блінкен заявив про необхідність проведення мобілізації в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що захисники, які понад два роки тримають фронт, потребують допомоги і їм потрібно відпочити.

Фото: espreso.tv

У вівторок, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на необхідності проведення мобілізації в Україні. Про це він сказав під час виступу перед студентами НТУУ Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

За його словами, це сприятиме зміцненню оборонних можливостей країни як зараз, так і у майбутньому.

«Захисники, які понад два роки тримають цей фронт, потребують допомоги, і їм потрібно відпочити», - сказав Блінкен.

За його словами, мобілізація — це те, що дозволяє Україні зміцнювати оборону, створювати більше різних військових підрозділів, а також зміцнювати свої рубежі.

«США зі свого боку допомагають Україні зробити це таким чином, щоб Україна перемагала не лише сьогодні, а й запобігла таким атакам у майбутньому. Як казав президент США Джо Байден, ми беремо на себе зобов'язання це робити», - наголосив держсекретар.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що для України важливо не лише давати відсіч повномасштабній агресії рф, а й також боротись із корупцією.

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