Энтони Блинкен заявил о необходимости проведения мобилизации в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что защитники, которые более двух лет держат фронт, требуют помощи, и им нужно отдохнуть.

Фото: espreso.tv

Во вторник, 14 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил необходимость проведения мобилизации в Украине. Об этом он сказал во время выступления перед студентами НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

По его словам, это будет способствовать укреплению оборонных возможностей страны как сейчас, так и в будущем.

«Защитники, которые более двух лет держат этот фронт, требуют помощи, и им нужно отдохнуть», — сказал Блинкен.

По его словам, мобилизация — это то, что позволяет Украине укреплять оборону, создавать большее количество различных военных подразделений, а также укреплять свои рубежи.

«США со своей стороны помогают Украине сделать это таким образом, чтобы Украина побеждала не только сегодня, но и предотвратила такие атаки в будущем. Как говорил президент США Джо Байден, мы берем на себя обязательства это делать», — подчеркнул госсекретарь.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что для Украины важно не только давать отпор полномасштабной агрессии россии, но и бороться с коррупцией.

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