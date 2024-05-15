Закон об усилении мобилизации возложил дополнительные обязанности по доведению до бизнеса распоряжений ТЦК на местные власти

Кого из местных властей уполномочат на доведение до предприятий распоряжения руководителя ТЦК о вызове военнообязанных.

Закон об усилении мобилизации №3633-IX закрепляет новые полномочия органов местной власти по доведению до предприятий и населения распоряжений ТЦК о вызове в ТЦК.

Он вносит изменения в статью 36 Закона «О местном самоуправлении в Украине» относительно полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

В частности, теперь эти органы должны будут обеспечить доведение до предприятий распоряжения руководителя местной госадминистрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мероприятий по мобилизации или вызову военнообязанных в ТЦК.

В настоящее время (до изменений) они должны способствовать организации призыва граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава, срочную военную и альтернативную (невоенную) службу, а также их мобилизации, подготовке молодежи к службе в ВСУ, организации учебных (проверочных) и специальных военных сборов; обеспечение доведения до предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также населения приказа военного комиссара об объявлении мобилизации. Также к их полномочиям относится (до изменений) бронирование рабочих мест для военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях; организация и участие в осуществлении мер, связанных с мобилизационной подготовкой, подготовкой и выполнением задач терробороны, на соответствующей территории.

Закон об усилении мобилизации излагает пункты 1-3 относительно полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов в редакции:

обеспечение организации призыва граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава и альтернативную (невоенную) службу, направление для прохождения базовой военной службы, подготовки молодежи к военной службе; содействие в организации учебных (проверочных) и специальных военных сборов;

обеспечение доведения до предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также населения распоряжения руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мероприятий по мобилизации или вызову военнообязанных и резервистов к ТЦК;

обеспечение на территории соответствующих населенных пунктов ведения персонально-первичного военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время;

организация и участие в осуществлении мероприятий, связанных с подготовкой и выполнением задач территориальной обороны на соответствующей территории.

Также он дополняет перечень полномочий пунктами 3-1 и 3-2:

осуществление во время мобилизации своевременного оповещения и обеспечения прибытия граждан, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации, транспортным средствам и технике на сборные пункты и в воинские части в порядке, определенном Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», путем соответствующих информационных и организационно-технические мероприятия;

обеспечение на территории соответствующих населенных пунктов планирования и проведения мобилизационной подготовки, а также проведения мероприятий по мобилизации и демобилизации после вступления в силу соответствующего указа Президента Украины.

Аналогично вносятся изменения и в статью 27 Закона «О местных государственных администрациях», регулирующую полномочия в сфере обороны.

Теперь местная государственная администрация должна будет также осуществлять во время мобилизации своевременное оповещение и обеспечивать прибытие на сборные пункты и призыв через ТЦК граждан, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации, обеспечивать прибытие транспортных средств и техники на сборные пункты и воинские части в порядке , определенном Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий.

Также местная госадминистрация согласно новому закону

организует на территории соответствующих административно-территориальных единиц планирование и обеспечивает проведение мобилизационной подготовки, а также проведение мероприятий по мобилизации и демобилизации после вступления в силу соответствующего указа Президента Украины;

организует и обеспечивает на территории соответствующих административно-территориальных единиц функционирование системы военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных на период мобилизации и военное время, предоставление отчетности по этим вопросам и т.д.

Соответственно и в статье 4 Закона «О военно-гражданских администрациях» на ВГА возлагается:

обеспечение доведения до предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также населения распоряжения руководителя местной госадминистрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мероприятий по мобилизации или вызов военнообязанных и резервистов в ТЦК;

обеспечение на территории соответствующих населенных пунктов ведения персонально-первичного военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, предоставление отчетности по этим вопросам;

осуществление при мобилизации своевременного оповещения и обеспечения прибытия граждан, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации, транспортным средствам и технике на сборные пункты и в воинские части путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий и т.д.

Соответствующие изменения также вносятся в Закон «О правовом режиме военного положения», согласно которому военные администрации населенных пунктов на соответствующей территории осуществляют вышеуказанные полномочия.

Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период определяется Кабинетом Министров Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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