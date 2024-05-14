Киевский апелляционный суд оставил под стражей без права на залог мужчину, который в Броварах напал на полицейских

Киевский апелляционный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога в отношении жителя Броваров, подозреваемого в хулиганстве, угрозе убийством и нанесении телесных повреждений полицейскому.

У вівторок, 14 травня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 10 травня 2024 року, якою частково задоволено клопотання начальника відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області та застосовано до підозрюваного Ж. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 08 липня 2024 року включно із визначенням застави у розмірі 242 240 гривень з покладенням на підозрюваного Ж., у разі внесення застави, обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу прокурора задоволено, ухвалу Броварського міськрайонного суду Київської області від 10 травня 2024 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання начальника відділу Броварського районного управління поліції ГУ НП в Київській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Ж. задоволено.

Застосовано до підозрюваного Ж. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 08 липня 2024 року включно без визначення розміру застави.

Нагадаємо, громадянин Ж. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 345, ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що у Броварах на Київщині чоловік дістав зброю та кидався на поліцейських.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.