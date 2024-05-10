У Броварах на Київщині чоловік дістав зброю та кидався на поліцейських – відео

Чоловік зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

На Київщині затримали чоловіка, який в Броварах, кидався і погрожував зброєю поліцейським. Як повідомили у поліції області, він знаходиться за ґратами.

За інформацією правоохоронців, фігурантом є раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголосили підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Що відомо про інцидент

Увечері 8 травня 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі у нетверезому стані. Коли поліцейські прибули на виклик, чоловік продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям, пишуть у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю.

Слідчі оголосили затриманому підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 296, ч. 1 та 2 ст. 345 ККУ. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.

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