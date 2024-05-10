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В Броварах на Киевщине мужчина достал оружие и бросался на полицейских – видео

08:50, 10 мая 2024
Мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания.
В Броварах на Киевщине мужчина достал оружие и бросался на полицейских – видео
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На Киевщине задержали мужчина, который в Броварах, бросался и угрожал оружием полицейским. Как сообщили в полиции области, он находится за решеткой.

По информации правоохранителей, фигурантом является ранее судимый местный житель. Ему объявили подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому. По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно об инциденте

Вечером 8 мая 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении в нетрезвом состоянии. Когда полицейские прибыли по вызову, мужчина продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, а в конце достал оружие и угрожал правоохранителям, пишут в полиции.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли оружие.

Следователи объявили задержанному подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 296, ч. 1 и 2 ст. 345 УКУ.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

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