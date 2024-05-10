Как выглядит вторая десятка финалистов Евровидения-2024 – кто прошел в гранд-финал

В четверг, 9 мая, прошел второй полуфинал Песенного конкурса Евровидение-2024. На сцену Malmö Arena вышли 16 участников полуфинала, которые соревновались за право попасть в финал, который состоятся уже в эту субботу, 11 мая.
Кто прошел в гранд-финал конкурса со второго полуфинала:
Не прошли Мальта, Албания, Чехия, Дания, Бельгия, Сан-Марино.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Украина вышла в финал Евровидения-2024.
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