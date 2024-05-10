Как выглядит вторая десятка финалистов Евровидения-2024 – кто прошел в гранд-финал

Не прошли Мальта, Албания, Чехия, Дания, Бельгия, Сан-Марино.

В четверг, 9 мая, прошел второй полуфинал Песенного конкурса Евровидение-2024. На сцену Malmö Arena вышли 16 участников полуфинала, которые соревновались за право попасть в финал, который состоятся уже в эту субботу, 11 мая.

Кто прошел в гранд-финал конкурса со второго полуфинала:

Латвия: Dons – «Hollow»

Австрия: Kaleen - "We Will Rave"

Нидерланды: Joost Klein – «Europapa»

Норвегия: Gåte — «Ulveham»

Израиль: Eden Golan – «Hurricane»

Греция: Marina Satti – «ZARI»

Эстония: 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Швейцария: Nemo — The Code

Грузия: Nutsa Buzaladze – «Firefighter»

Армения: LADANIVA – «Jako»

Не прошли Мальта, Албания, Чехия, Дания, Бельгия, Сан-Марино.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Украина вышла в финал Евровидения-2024.

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