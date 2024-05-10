Як виглядає друга десятка фіналістів Євробачення-2024 – хто пройшов до гранд-фіналу

Не пройшли Мальта, Албанія, Чехія, Данія, Бельгія, Сан-Марино.

У четвер, 9 травня, пройшов другий півфінал Пісенного конкурсу Євробачення-2024. На сцену Malmö Arena вийшло 16 учасників півфіналу, які змагалися за право потрапити до фіналу, що відбудеться уже цієї суботи, 11 травня.

Хто пройшов до гранд-фіналу конкурсу з другого півфіналу:

Латвія: Dons — «Hollow»

Австрія: Kaleen — «We Will Rave»

Нідерланди: Joost Klein — «Europapa»

Норвегія: Gåte — «Ulveham»

Ізраїль: Eden Golan — «Hurricane»

Греція: Marina Satti — «ZARI»

Естонія: 5MIINUST x Puuluup — «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»

Швейцарія: Nemo — «The Code»

Грузія: Nutsa Buzaladze — «Firefighter»

Вірменія: LADANIVA — «Jako»

Не пройшли Мальта, Албанія, Чехія, Данія, Бельгія, Сан-Марино.

Як писала «Судово-юридична газета», Україна вийшла у фінал Євробачення-2024.

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