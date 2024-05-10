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Як виглядає друга десятка фіналістів Євробачення-2024 – хто пройшов до гранд-фіналу

08:32, 10 травня 2024
Не пройшли Мальта, Албанія, Чехія, Данія, Бельгія, Сан-Марино.
Як виглядає друга десятка фіналістів Євробачення-2024 – хто пройшов до гранд-фіналу
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У четвер, 9 травня, пройшов другий півфінал Пісенного конкурсу Євробачення-2024. На сцену Malmö Arena вийшло 16 учасників півфіналу, які змагалися за право потрапити до фіналу, що відбудеться уже цієї суботи, 11 травня.

Хто пройшов до гранд-фіналу конкурсу з другого півфіналу:

  • Латвія: Dons — «Hollow»
  • Австрія: Kaleen — «We Will Rave»
  • Нідерланди: Joost Klein — «Europapa»
  • Норвегія: Gåte — «Ulveham»
  • Ізраїль: Eden Golan — «Hurricane»
  • Греція: Marina Satti — «ZARI»
  • Естонія: 5MIINUST x Puuluup — «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»
  • Швейцарія: Nemo — «The Code»
  • Грузія: Nutsa Buzaladze — «Firefighter»
  • Вірменія: LADANIVA — «Jako»

Не пройшли Мальта, Албанія, Чехія, Данія, Бельгія, Сан-Марино.

Як писала «Судово-юридична газета», Україна вийшла у фінал Євробачення-2024.

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