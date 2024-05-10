Як виглядає друга десятка фіналістів Євробачення-2024 – хто пройшов до гранд-фіналу

У четвер, 9 травня, пройшов другий півфінал Пісенного конкурсу Євробачення-2024. На сцену Malmö Arena вийшло 16 учасників півфіналу, які змагалися за право потрапити до фіналу, що відбудеться уже цієї суботи, 11 травня.
Хто пройшов до гранд-фіналу конкурсу з другого півфіналу:
Не пройшли Мальта, Албанія, Чехія, Данія, Бельгія, Сан-Марино.
Як писала «Судово-юридична газета», Україна вийшла у фінал Євробачення-2024.
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