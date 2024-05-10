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Організатор «п’яних вечірок» в Києві Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави

08:15, 10 травня 2024
Підозрюваний вніс 272 500 гривень застави та вийшов з-під варти.
Організатор «п’яних вечірок» в Києві Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави
Джерело фото: t.me/andrii_nebytov
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Організатор «п'яних вечірок» Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави в 272 500 гривень. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі на запит «Суспільного».

Зазначається, що прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Голосіївський районний суд задовольнив клопотання прокуратури частково.

«Рішенням суду йому продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його було звільнено з-під варти», — зазначили в прокуратурі.

Водночас обвинувачуваного зобов'язали носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає, не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також здати на зберігання закордонний паспорт.

Що цьому передувало:

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників «блогерських вечірок», де знущалися над дівчатами.

У Київській обласній прокуратурі повідомили, що розслідуванням встановлено, що обвинувачені запрошували дівчат до орендованої в столиці квартири, де спільно розпивали алкогольні напої, доводячи останніх до безпорадного стану.

За їхньої участю вони виготовляли фото та відеозображення, у тому числі інтимного характеру. Відзнятий контент викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

Організатору вечірок інкриміновано вчинення сексуального насильства щодо трьох потерпілих, одна з яких на час вчинення злочину була неповнолітньою, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень інтимного характеру і хуліганство (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 КК України).

Один з учасників обвинувачується у виготовленні, зберіганні й розповсюдженні зображень інтимного характеру у змові з організатором, та хуліганстві, що супроводжувалось винятковим цинізмом, щодо однієї з потерпілих (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 КК України).

Іншого учасника вечірок судитимуть за вчинення сексуального насильства щодо однієї з потерпілих (ч. 3 ст. 153 КК України).

Також модель з Києва розповіла, як отримала запрошення на «вечірку».

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