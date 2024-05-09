ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, — Ольга Стефанішина

Україна і Євросоюз домовились продовжити тимчасовий захист для українців.

Фото: ukrinform.com

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна та ЄС домовились щодо подовження статусу тимчасового захисту для українців, оскільки «безпекові умови не дозволяють ухвалити будь-яке інше рішення», передає «Укрінформ».

Вона зазначила, що регулярно обговорює питання статусу українців у Євросоюзі з комісаркою ЄС із питань міграції та внутрішніх справ Ілвою Йоганссон.

«Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення», - розповіла Стефанішина.

Також вона додала, що згідно з домовленістю Києва та Брюсселя, статус тимчасового захисту буде переглядатися таким чином, щоб відбувався плавний процес повернення українців.

«Але зараз умов для такого рішення немає», - підкреслила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, в ОП розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Раніше МЗС України повідомило, що чоловіки за кордоном отримають доступ до подачі нових заяв на консульські послуги за умови уточнення військово-облікових даних.

При цьому, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.