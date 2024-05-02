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В ОП розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну

22:28, 2 травня 2024
Михайло Подоляк вважає, що рано чи пізно ЄС ухвалить рішення щодо повернення українських чоловіків призовного віку в України.
В ОП розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну
Фото: babel.ua
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Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що потрібне загальноєвропейське рішення щодо повернення військовозобов'язаних українських чоловіків, які зараз перебувають у ЄС. Про це він сказав у інтерв'ю delfi.lt.

«Абсолютно точно потрібне загальноєвропейське рішення і мені подобається, що ця дискусія зараз триває в Європі.

Тому що це виглядає дещо дивно. Країна стікає кров'ю, вона воює, а є репутаційно дивною складовою, коли дуже багато молодих людей, які в перші місяці війни встигли виїхати з країни. Вони мало того, що не підтримують свою країну, яка воює всі ці 2 роки, тобто шукають варіанти, як підтримувати: волонтерити донатити, а найголовніші якісь протести – ми ж не бачили масових протестів щодо «дайте зброю», «Україна стікає кров'ю» і т.д. То така дискусія зараз добре», - сказав він.

За словами Подоляка, Європа ухвалить рішення щодо військовозобов'язаних українців.

При цьому він заявив, що до цієї теми слід коректно підходити.

«Україна намагається коректно підходити до цієї теми. Є роз'яснення МЗС, дуже виразне, на мій погляд, емоційно правильно побудоване, щодо того, як потрібно ставитися до людей, які поїхали та перебувають за кордоном.

Друге. Ця та дискусія, яка вже добре та якісно вже виглядає у Європі. Різні точки зору висловлюються, як можна дійсно змінити ставлення до молодих людей, які поїхали за кордон.

Третя складова. Я думаю, рано чи пізно ЄС спільно з Україною прийме оптимальне рішення і тут не треба звертати увагу на цю емоційну істерику, емоційні крики», - сказав Подоляк.

За його словами, не може «частина країни повністю бути занурена всередині війни, занурена в цю війну, а частина країни знаходитись десь і ще критикує, що їм там утискають у якихось правах».

Як писала «Судово-юридична газета», закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг

Нагадаємо, раніше МЗС повідомило, що чоловіки за кордоном отримають доступ до подачі нових заяв на консульські послуги за умови уточнення військово-облікових даних.

Також ми писали, що у польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян.

При цьому, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. 

Додамо, у МВС Естонії заявили, що не висилатимуть українських чоловіків з недійсними паспортами.

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