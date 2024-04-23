Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною – Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив зупинення консульських послуг: Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім хоче отримати від цієї держави послуги – так не працює.

Обов’язок оновити дані у ТЦК існував і до обмежень у наданні консульських послуг для чоловіків за кордоном. Крім того, громадяни України залишаються громадянами України навіть за кордоном. Про це нагадав у своєму дописі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пояснюючи призупинення з 23 квітня надання консульських послуг чоловікам.

«Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС.

Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги.

Так не працює.

У нас в країні війна.

Крім того, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює.

Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно.

Невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності» - підкреслив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», посольство України у Китайській Народній Республіці 23 квітня підтвердило наявність доручення МЗС України щодо призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Нагадаємо, що закон набуде сили 18 травня і буде передбачати, що чоловіки за кордоном, які не мають військово-облікового документа і не оновили дані про свій номер телефону та реальну адресу проживання, фактично не матимуть права на вчинення консульських дій.

Крім того, Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» повідомив, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП «Документ».

Автор: Наталя Мамченко

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