Консульські дії за заявами чоловіків від 18 до 60 років за кордоном призупинені до отримання додаткових роз’яснень закону про мобілізацію

Консульські дії, крім дій, пов’язаних з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну, призупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування закону про мобілізацію.

Посольство України у Китайській Народній Республіці 23 квітня підтвердило наявність доручення МЗС України щодо призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Нагадаємо, що закон набуде сили 18 травня і буде передбачати, що чоловіки за кордоном, які не мають військово-облікового документа і не оновили дані про свій номер телефону та реальну адресу проживання, фактично не матимуть права на вчинення консульських дій.

«Увага! Тимчасово призупиняється вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Шановні громадяни України,

Відповідно до частини першої статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, з метою врегулювання питання військового обліку з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів, за дорученням Міністерства закордонних справ України, починаючи з 23 квітня 2024 року тимчасово призупиняється вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім дій, пов’язаних з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну, до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» - зазначили у Посольстві України у КНР.

Нагадаємо, що відповідно до Закону про мобілізацію (законопроект 10449), який набуде сили 18 травня, Кабмін повинен визначити особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

Крім того, новий закон передбачає, що вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, визначені цим Законом, здійснюється за умови одночасного їх оновлення.

Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ці положення не застосовується у разі:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

В умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон розміщеним за межами України відокремленим підрозділом (філією, представництвом) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби України, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів.

Дійсність військово-облікових документів перевіряється працівником відокремленого підрозділу (філії, представництва) у порядку, встановленому Кабміном.

Також закон передбачає, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України.

Крім того, закон встановлює, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом (тобто, до 18 липня) уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані у разі перебування за кордоном - шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін повинен у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити створення та функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного чи резервіста – тобто, до 17 червня.

Автор: Наталя Мамченко

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