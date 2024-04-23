Консульские действия по заявлениям мужчин от 18 до 60 лет за границей приостановлены до получения дополнительных разъяснений закона о мобилизации

Консульские действия, кроме действий, связанных с оформлением удостоверений лица на возвращение в Украину, приостановлены до получения дополнительных разъяснений о порядке применения закона о мобилизации.

Посольство Украины в Китайской Народной Республике 23 апреля подтвердило наличие поручения МИД Украины о приостановлении совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Напомним, что закон вступит в силу 18 мая и будет предусматривать, что мужчины за рубежом, у которых нет военно-учетного документа и которые не обновили данные о своем номере телефона и реальном адресе проживания, фактически не будут иметь права на совершение консульских действий.

«Внимание! Временно приостанавливается совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола от 18 до 60 лет.

Уважаемые граждане Украины,

Согласно части первой статьи 17 Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа.

С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью урегулирования вопроса военного учета с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно- учетных документов, по поручению Министерства иностранных дел Украины, начиная с 23 апреля 2024 временно приостанавливается совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, кроме действий, связанных с оформлением удостоверений лица на возвращение в Украину, до получение дополнительных разъяснений о порядке применения положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» - отметили в Посольстве Украины в КНР.

Напомним, что согласно Закону о мобилизации (законопроект 10449), который вступит в силу 18 мая, Кабмин должен определить особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно находящихся за границей.

Кроме того, новый закон предусматривает, что совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили персональные данные в сроки, определенные настоящим Законом, осуществляется при условии одновременного их обновления.

Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Эти положения не применяются в случае:

оформления удостоверения лица на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержанным или лишенным свободы за границей.

В условиях военного положения оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу размещенным за пределами Украины обособленным подразделением (филиалом, представительством) государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Государственной миграционной службы Украины, гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Действительность военно-учетных документов проверяется работником обособленного подразделения (филиала, представительства) в порядке, установленном Кабмином.

Также закон предусматривает, что граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней с даты вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины, определяющего особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно находящихся за границей, стать на военный учет граждан Украины.

Кроме того, закон устанавливает, что граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона (т. е. до 18 июля) уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин должен в двухмесячный срок со дня опубликования этого Закона обеспечить создание и функционирование электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста – то есть до 17 июня.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.