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Во Львовской области задержали военного, который за 17 тысяч долларов «продал» уклончивое место в делегации для выезда за границу

19:52, 23 апреля 2024
54-летний военный, пользуясь служебным положением, обещал беглецам вывезти их за границу.
Во Львовской области задержали военного, который за 17 тысяч долларов «продал» уклончивое место в делегации для выезда за границу
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Во Львовской области задержали военного, который за 17 тысяч долларов «продал» уклончивое место в делегации для выезда за границу. Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

«В результате комплексных мер Служба безопасности задержала мужчину, пытавшегося реализовать очередной маршрут «нелегальных трафиков» для граждан призывного возраста.

Речь идет о 54-летнем военном из Львовщины, который, пользуясь служебным положением, обещал беглецам вывезти их за границу», — говорится в сообщении.

Стоимость «билета» на побег он оценил в 17 тысяч долларов с человека.

За эти средства он обещал включить мужчин призывного возраста в состав одной из делегаций, которая будет выезжать на международную конференцию в Европу.

Правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» согласно ст. 208 УПК Украины при получении части средств – 8500 долларов.

Фигурант дела уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) и избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности и других возможных участников преступной схемы.

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