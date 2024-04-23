На Львівщині затримали військового, який за 17 тисяч доларів «продав» ухилянту місце в делегації для виїзду за кордон

54-річний військовий, користуючись службовим становищем, обіцяв втікачам вивезти їх за кордон.

На Львівщині затримали військового, який за 17 тисяч доларів «продав» ухилянту місце у делегації для виїзду за кордон. Про це повідомляє управління Служби безпеки України у Львівської області.

«У результаті комплексних заходів Служба безпеки затримала чоловіка, який намагався реалізувати черговий маршрут «нелегальних трафіків» для громадян призовного віку.

Мова йде про 54-річного військового зі Львівщини, який користуючись службовим становищем обіцяв втікачам вивезти їх за кордон», — йдеться у повідомленні.

Вартість «квитка» на втечу він оцінив у 17 тисяч доларів з особи.

За ці кошти він обіцяв включити чоловіків призивного віку до складу однієї з делегацій, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до Європи.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» згідно ст. 208 КПК України під час отримання частини коштів - 8500 доларів.

Фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності й інших можливих учасників злочинної схеми.

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