Українцям призупинили видачу готових паспортів за кордоном: причина

Видача паспортів за кордоном наразі можлива тільки для дітей до 12 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» повідомив, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Проте там наголошують, що подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

Крім того, видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації.

«Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП Документ», - додали у «Паспортному сервісі».

Раніше ми повідомляли, як вплине закон про посилення мобілізації на українців за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.