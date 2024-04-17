Як вплине закон про посилення мобілізації на українців за кордоном – прямий ефір на Право ТВ

В яких випадках у закордонних дипломатичних установах будуть вимагати військово-облікові документи: чи стосується це всіх без виключення консульських послуг, чого варто очікувати від таких нововведень військовозобов’язаним, - дивіться в ефірі Право ТВ.

Закон про посилення мобілізації набуде сили 18 травня. Він передбачає запровадження військового обліку чоловіків за кордоном. Крім того, вони повинні будуть оновити свої облікові дані до 18 липня.

Яка мета військового обліку за межами України: порахувати кількість резерву чи з'ясувати, на яких підставах люди виїхали, щоб рано чи пізно їх покарати? Як працюватиме процедура взяття на облік чоловіків за кордоном? Чи є можливим налагодження ефективної системи контролю і видачі військових квитків за межами України? В яких випадках в закордонних дипломатичних установах будуть вимагати військово-облікові документи: чи стосується це всіх без виключення консульських послуг? Чого варто очікувати від таких нововведень військовозобов’язаним? Як приготуватися до вступу в силу новацій? Чи дійсно жодних обов’язків не наставатиме для тих громадян призовного віку, які актуалізують персональні дані? Чи можуть бути створені механізми їх депортування? Яка відповідальність передбачена за невиконання зобов‘язань?

Як вплине посилення військового обліку на бізнес-процеси тих чоловіків, хто має бізнес в Україні, але знаходиться в іншій державі? Яких помилок слід не допускати щодо сплати податків та декларування українським громадянам, які залишаються за межами країни? Як зміняться правила знаходження українців в Польщі?

Програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

17 квітня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Чого очікувати від прийняття Закону про посилення мобілізації чоловікам призовного віку, які за кордоном та які зміни чекають на українців, які виїхали?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з експертом з легалізації та перебування українців в Польщі Сергієм Пехом такі тематики:

Консульські послуги в обмін на військовий квиток. Що варто знати призовникам та військовозобов’язаним за кордоном? Чи працюватимуть новації та обмеження щодо чоловіків від 18 до 60 років, які виїхали? Військовий облік та депортація. Які механізми можуть бути створені аби повернути військовозобов’язаних в Україну? Бізнес та військовий облік. Які зміни чекають на українські бізнеси тих чоловіків, які виїхали за межі країни? Як приготуватися до нововведень? Сплата податків українцями, які за кордоном. Як не допустити помилок у цьому питанні? Польський Сейм ухвалив рішення щодо подовження тимчасового захисту для українців лише до 30 червня 2024 року, а Чехія – до 30 вересня цього року. Що варто зробити українцям, аби бути підготовленими до таких змін?

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