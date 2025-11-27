  1. В Україні

На Черкащині інспекторку ДПС підозрюють у знищенні податкових даних на пів мільйона гривень

07:36, 27 листопада 2025
Слідство вважає, що посадовиця безпідставно видалила два податкові повідомлення-рішення, через що бюджет недоотримав 500 тисяч гривень.
На Черкащині податкову інспекторку підозрюють у зловживанні службовим становищем та знищенні даних. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За версією слідства, держслужбовиця, зловживаючи своїми повноваженнями, увійшла до інформаційно-комунікаційної системи ДПС під власним логіном та паролем. Без законних підстав вона видалила два податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно на загальну суму 500 тисяч гривень.

Такі дії призвели до несанкціонованого знищення даних та фактичного ненадходження коштів до бюджету.

Слідство також встановлює обставини одержання неправомірної вигоди іншою особою, в інтересах якої могли бути вчинені ці дії.

Головному державному інспектору одного з відділів оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Черкаській області інкримінують вчинення кримінальних правопорушень ( ч. 1 ст. 362 та ч. 2 ст. 364 КК України).

