  1. У світі

У США агент ICE застрелив жінку під час протесту — Дональд Трамп заявив про самозахист

09:24, 8 січня 2026
Вбивство сталося під час протестної акції проти дій ICE з контролю за дотриманням імміграційного законодавства.
У США агент ICE застрелив жінку під час протесту — Дональд Трамп заявив про самозахист
Фото: sky.com
У Міннеаполісі (штат Міннесота) співробітник Міграційної та митної поліції США (ICE) застрелив жінку, яка, за версією американської влади, намагалася наїхати на співробітників правоохоронних органів, пише ABC News.

Інцидент стався під час протестної акції проти дій ICE з контролю за дотриманням імміграційного законодавства.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що розцінюють дії загиблої як акт «внутрішнього тероризму», а застосування зброї - як самооборону.

«Спроба наїзду на співробітників правоохоронних органів з метою їх убивства є актом внутрішнього тероризму», - заявило відомство, яке координує роботу ICE.

Зазначається, що співробітник ICE відкрив вогонь, побоюючись за власне життя, життя колег і безпеку цивільних.

Начальник поліції Міннеаполіса Брайан О'Хара повідомив, що жінка перебувала в автомобілі, який перекривав проїжджу частину. До неї підійшов співробітник ICE, після чого автомобіль почав рухатися, і пролунали щонайменше два постріли.

За даними телеканалу CBS, загиблою є 37-річна Рене Гуд - громадянка США та мешканка Міннеаполіса.

Водночас мер міста Джейкоб Фрей категорично заперечив таке трактування подій. Він назвав дії федеральних агентів «небезпечними та безвідповідальними». За словами мера, відеозапис інциденту не підтверджує версію ICE.

«Це не про безпеку. Це про хаос і страх, які федеральна влада навмисно переносить на наші вулиці», - сказав він.

Президент США Дональд Трамп також відреагував на інцидент. Він заявив, що переглянув відео і назвав подію «жахливою».

За словами Трампа, агент ICE, «діяв у рамках самооборони».

Він вважає, що застрелена жінка «поводилася вкрай неадекватно, перешкоджала діям офіцерів, чинила опір, а потім навмисне збила співробітника міграційної служби».

Також президент США звинуватив «радикальних лівих» у погрозах і нападах на американських правоохоронців.

вбивство США Дональд Трамп

