На Черкасщине инспекторку ГНС подозревают в уничтожении налоговых данных на полмиллиона гривен

Следствие считает, что должностное лицо без оснований удалила два налоговых уведомления-решения, из-за чего бюджет недополучил 500 тысяч гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Черкасщине налоговую инспекторку подозревают в злоупотреблении служебным положением и уничтожении данных. Об этом сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, госслужащая, злоупотребляя своими полномочиями, вошла в информационно-коммуникационную систему ГНС под собственным логином и паролем. Без законных оснований она удалила два налоговых уведомления-решения о уплате налога на недвижимое имущество на общую сумму 500 тысяч гривен.

Такие действия привели к несанкционированному уничтожению данных и фактическому ненадходжению средств в бюджет.

Следствие также устанавливает обстоятельства получения неправомерной выгоды другим лицом, в интересах которого могли быть совершены эти действия.

Главному государственному инспектору одного из отделов налогообложения физических лиц ГУ ГНС в Черкасской области инкриминируют совершение уголовных правонарушений (ч. 1 ст. 362 и ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.