Видатки держбюджету у грудні сягнули рекордних 910 млрд грн

Касові видатки державного бюджету України у грудні 2025 року сягнули рекордних 910 млрд грн. Для порівняння, у листопаді цей показник становив 480 млрд грн. За загальним фондом у грудні було витрачено 650 млрд грн проти 380 млрд грн місяцем раніше.

Як свідчать дані Міністерства фінансів України, у річному вимірі видатки держбюджету в грудні зросли на 29,1% порівняно з груднем 2024 року. За загальним фондом приріст склав 39,9%.

У Мінфіні зазначили, що суттєве зростання видатків супроводжувалося збільшенням доходів бюджету завдяки значним обсягам зовнішньої фінансової допомоги. У грудні 2025 року доходи держбюджету становили 520 млрд грн проти 321,5 млрд грн у листопаді, зокрема за загальним фондом — 329,4 млрд грн проти 229,3 млрд грн.

Порівняно з груднем 2024 року доходи держбюджету зросли на 16,1%, у тому числі за загальним фондом — на 15,2%.

Загалом за підсумками 2025 року, за оперативними даними Мінфіну, доходи державного бюджету склали 3,82 трлн грн, що на 0,69 трлн грн або 22,4% більше, ніж у 2024 році. Доходи загального фонду зросли на 0,49 трлн грн — до 2,66 трлн грн. Обсяг міжнародної фінансової допомоги у формі грантів становив 530,4 млрд грн проти 453,6 млрд грн роком раніше.

Видатки держбюджету у 2025 році збільшилися на 0,97 трлн грн, або на 21,7%, до 5,45 трлн грн. За загальним фондом зростання склало 0,7 трлн грн — до 4,19 трлн грн.

Зазначається, що після двох масштабних коригувань у липні та жовтні держбюджет-2025 передбачав доходи (без урахування грантів) на рівні 2,50 трлн грн та видатки — 4,65 трлн грн. Загальний фонд був запланований у розмірі 2,28 трлн грн доходів та 4,29 трлн грн видатків.

Водночас Верховна Рада 3 грудня ухвалила державний бюджет України на 2026 рік, яким передбачено доходи у 2,90 трлн грн та видатки — 4,82 трлн грн.

