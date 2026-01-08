Расходы госбюджета в декабре достигли рекордных 910 млрд грн

Рекордные бюджетные расходы в декабре Минфин объясняет значительными объемами внешней финансовой помощи Украине.

Фото: Минфин

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассовые расходы государственного бюджета Украины в декабре 2025 года достигли рекордных 910 млрд грн. Для сравнения, в ноябре этот показатель составлял 480 млрд грн. По общему фонду в декабре было потрачено 650 млрд грн против 380 млрд грн месяцем ранее.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, в годовом измерении расходы госбюджета в декабре выросли на 29,1% по сравнению с декабрем 2024 года. По общему фонду прирост составил 39,9%.

В Минфине отметили, что существенный рост расходов сопровождался увеличением доходов бюджета благодаря значительным объемам внешней финансовой помощи. В декабре 2025 года доходы госбюджета составили 520 млрд грн против 321,5 млрд грн в ноябре, в частности по общему фонду — 329,4 млрд грн против 229,3 млрд грн.

По сравнению с декабрем 2024 года доходы госбюджета выросли на 16,1%, в том числе по общему фонду — на 15,2%.

В целом по итогам 2025 года, по оперативным данным Минфина, доходы государственного бюджета составили 3,82 трлн грн, что на 0,69 трлн грн или 22,4% больше, чем в 2024 году. Доходы общего фонда выросли на 0,49 трлн грн — до 2,66 трлн грн. Объем международной финансовой помощи в форме грантов составил 530,4 млрд грн против 453,6 млрд грн годом ранее.

Расходы госбюджета в 2025 году увеличились на 0,97 трлн грн, или на 21,7%, до 5,45 трлн грн. По общему фонду рост составил 0,7 трлн грн — до 4,19 трлн грн.

Отмечается, что после двух масштабных корректировок в июле и октябре госбюджет-2025 предусматривал доходы (без учета грантов) на уровне 2,50 трлн грн и расходы — 4,65 трлн грн. Общий фонд был запланирован в размере 2,28 трлн грн доходов и 4,29 трлн грн расходов.

В то же время Верховная Рада 3 декабря приняла государственный бюджет Украины на 2026 год, которым предусмотрены доходы в 2,90 трлн грн и расходы — 4,82 трлн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.