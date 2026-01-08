Трамп дав «зелене світло» новим санкціям проти РФ

Нові санкції США можуть вдарити по країнах, які купують російську нафту, — ініціативу підтримав Трамп.

Фото: SC Daily Gazette

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп підтримав двопартійний законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем — один зі співавторів ініціативи.

За словами Грема, відповідне рішення було ухвалене після зустрічі з Трампом, під час якої сторони обговорили низку ключових питань міжнародної політики.

«Після дуже продуктивної сьогоднішньої зустрічі з президентом Трампом, він дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, над яким я працював декілька місяців разом з сенатором Блюменталем та багатьма іншими», — зазначив сенатор у дописі в соцмережі X.

Грем підкреслив, що це рішення є вкрай своєчасним, адже Україна демонструє готовність до компромісів заради досягнення миру, тоді як очільник Кремля Володимир Путін продовжує війну та вбивства мирного населення.

Законопроєкт, за його словами, надасть президентові США інструменти для запровадження санкцій проти держав, які й надалі купують дешеву російську нафту, що фінансує воєнну машину Кремля.

Крім того, документ має стати важелем тиску на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, з метою спонукати їх відмовитися від закупівель російських енергоносіїв.

«Я очікую на сильне двопартійне голосування і сподіваюся, що воно відбудеться вже наступного тижня», — додав Грем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.