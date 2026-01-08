Трамп дал «зеленый свет» новым санкциям против РФ

Новые санкции США могут ударить по странам, которые покупают российскую нефть, — инициативу поддержал Трамп.

Президент США Дональд Трамп поддержал двухпартийный законопроект об усилении санкций против России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм — один из соавторов инициативы.

По словам Грэма, соответствующее решение было принято после встречи с Трампом, во время которой стороны обсудили ряд ключевых вопросов международной политики.

«После очень продуктивной сегодняшней встречи с президентом Трампом, он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал несколько месяцев вместе с сенатором Блюменталем и многими другими», — отметил сенатор в посте в соцсети X.

Грэм подчеркнул, что это решение является крайне своевременным, ведь Украина демонстрирует готовность к компромиссам ради достижения мира, в то время как кремлевский глава Владимир Путин продолжает войну и убийства мирного населения.

Законопроект, по его словам, предоставит президенту США инструменты для введения санкций против государств, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть, финансирующую военную машину Кремля.

Кроме того, документ должен стать рычагом давления на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, с целью побудить их отказаться от закупок российских энергоносителей.

«Я ожидаю сильного двухпартийного голосования и надеюсь, что оно состоится уже на следующей неделе», — добавил Грэм.

