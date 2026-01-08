8 січня – яке сьогодні свято та головні події

8 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день друку.

У четвер, 8 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

8 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день друку. Це професійне й водночас культурне свято, присвячене поліграфії, друкарській справі та всім, хто працює зі створенням друкованої продукції. Його мета — підкреслити значення друку в розвитку цивілізації: від винаходу книгодрукування Йоганном Гутенбергом до сучасних цифрових і офсетних технологій. Саме друк зробив знання доступними, сприяв поширенню освіти, науки, культури й свободи слова.

Також 8 січня День обертання Землі. Це неофіційна науково-пізнавальна дата, присвячена одному з фундаментальних явищ природи — обертанню нашої планети навколо власної осі. Саме завдяки обертанню Землі змінюються день і ніч, формується добовий ритм життя людей, тварин і рослин, а також виникають часові пояси.

Яке сьогодні церковне свято

8 січня віряни святкують День пам’яті святого ісповідника Еміліяна. Християнський подвижник IX століття, єпископ міста Кізик у Малій Азії. Він уславився твердою вірністю православному вченню в часи іконоборства. За відмову зректися шанування святих ікон Еміліян зазнав переслідувань: був позбавлений єпископського престолу, зазнав ув’язнення й заслання. Попри страждання, він не зрікся віри та залишився вірним Христу до кінця життя.

Календар важливих подій за 8 січня

1198 рік — починається понтифікат Інокентія ІІІ (Лотаріо, граф Сеньї), 176-го Папи римського (1198—1216);

1297 рік — Франсуа Гримальді захоплює Монако;

1547 рік — друком виходить Катехізис Мартінаса Мажвідаса — перша книга литовською мовою;

1558 рік — французи займають Кале, останнє континентальне володіння Англії у Франції;

1656 рік — у нідерландському місті Гарлем виходить перший номер газети Weeckelijcke Courante van Europa, найстарішого з періодичних видань, що нині існують (зараз виходить від назвою Гарлемський вісник);

1828 рік — засновують Демократичну партію США;

1851 рік — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату демонструє обертання Землі;

1863 рік — в Александрії запускають перший в Африці трамвай-конку;

1889 рік — учений Герман Голлеріт із Нью-Йорка отримує патент на табулюючу машину, яка була використана під час перепису населення в країні;

1918 рік — виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон пропонує Чотирнадцять пунктів — програму мирного перевлаштування післявоєнного світу, що мала сприяти закінченню І Світової війни;

1919 рік — у с. Ясіня теперішньої Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершується» роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки;

1926 рік — султана Неджду Абдель-Азіз ібн Сауда коронують у Великій мечеті Мекки як король Хіджазу;

1957 рік — Боббі Фішер стає чемпіоном США з шахів у віці 14 років;

1961 рік — французи на референдумі голосують за надання Алжиру незалежності;

1978 рік — розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі починається Ісламська революція в Ірані;

2004 рік — у Саутгемптоні відбувається церемонія «хрещення» морського суперлайнера «Queen Mary 2», найбільшого на той час у світі;

2020 рік — збиття українського Boeing 737 під Тегераном, загинуло 176 людей.

