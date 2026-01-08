8 января – какой сегодня праздник и главные события

8 января в Украине и мире празднуют Всемирный день печати.

Фото: shutterstock.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 8 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

8 января в Украине и мире празднуют Всемирный день печати. Это профессиональный и в то же время культурный праздник, посвященный полиграфии, печатному делу и всем работающим с созданием печатной продукции. Его цель — подчеркнуть значение печати в развитии цивилизации: от изобретения книгопечатания Иоганном Гутенбергом до современных цифровых и офсетных технологий. Именно печать сделала знание доступными, способствовала распространению образования, науки, культуры и свободы слова.

Также 8 января День обращения Земли. Это неофициальная научно-познавательная дата, посвященная одному из фундаментальных явлений природы — вращению нашей планеты вокруг собственной оси. Именно благодаря вращению Земли меняются день и ночь, формируется дневной ритм жизни людей, животных и растений, а также возникают часовые пояса.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 8 января, верующие празднуют День памяти святого исповедника Эмилиана. Христианский подвижник IX века, епископ города Кизик в Малой Азии. Он прославился твердой верностью православному учению во времена иконоборчества. За отказ отречься почитания святых икон Эмилиан подвергся преследованиям: был лишен епископского престола, подвергся заключению и ссылке. Несмотря на страдания, он не отрекся от веры и остался верен Христу до конца жизни.

Календарь важных событий за 8 января

1198 год — начинается понтификат Иннокентия III (Лотарио, граф Сеньи), 176-го Папы римского (1198-1216);

1297 год — Франсуа Гримальди захватывает Монако;

1547 год — в свет выходит Катехизис Мартинаса Мажвидаса — первая книга на литовском языке;

1558 год — французы занимают Кале, последнее континентальное владение Англии во Франции;

1656 год — в нидерландском городе Гарлем выходит первый номер газеты Weeckelijcke Courante van Europa, старейшего из ныне существующих периодических изданий (сейчас исходит от названия Гарлемский вестник);

1828 год — основывают Демократическую партию США;

1851 год — французский физик Леон Фуко благодаря сконструированному им аппарату демонстрирует вращение Земли;

1863 год — в Александрии запускают первый в Африке трамвай-конку;

1889 год — ученый Герман Голлерит из Нью-Йорка получает патент на табулирующую машину, которая была использована при переписи населения в стране;

1918 год — выступая перед членами Конгресса, Президент США Вудро Вильсон предлагает Четырнадцать пунктов — программу мирного переустройства послевоенного мира, которая должна способствовать окончанию I Мировой войны;

1919 год — в с. Ясиня нынешней Закарпатской Гуцульщины ведущая коляда местных гуцулов «завершается» разоружением венгерского залога и установлением украинской Гуцульской Республики;

1926 год — султана Неджду Абдель-Азиз ибн Сауда коронуют в Большой мечети Мекки как король Хиджазу;

1957 год — Бобби Фишер становится чемпионом США по шахматам в возрасте 14 лет;

1961 год — французы на референдуме голосуют за предоставление Алжиру независимости;

1978 год — разгоном великой антиправительственной демонстрации в Куме начинается Исламская революция в Иране;

2004 год — в Саутгемптоне проходит церемония «крещения» морского суперлайнера «Queen Mary 2», крупнейшего в то время в мире;

2020 год — сбивание украинского Boeing 737 под Тегераном, погибли 176 человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.