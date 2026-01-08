На Кіровоградщині працівниця дитбудинку приковувала 17-річну дівчину ланцюгами до ліжка

Матері-виховательці повідомили про підозру через незаконне позбавлення волі підлітки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кіровоградській області правоохоронці повідомили про підозру працівниці дитячого будинку сімейного типу, яку підозрюють у незаконному позбавленні волі неповнолітньої. Про це поінформували в поліції Кіровоградщини.

За даними слідства, у жовтні-листопаді 2025 року жінка, виконуючи обов’язки матері-виховательки, приковувала 17-річну дівчину ланцюгами до ліжка. Таким чином вона обмежувала свободу пересування підлітки та не дозволяла їй вільно залишати приміщення.

Слідчі інкримінують фігурантці ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.