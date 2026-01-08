В Кировоградской области работница детского дома приковывала 17-летнюю девушку цепями к кровати

Матери-воспитательнице сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы подростка.

В Кировоградской области правоохранители сообщили о подозрении работнице детского дома семейного типа, которую подозревают в незаконном лишении свободы несовершеннолетней. Об этом сообщили в полиции Кировоградской области.

По данным следствия, в октябре-ноябре 2025 года женщина, исполняя обязанности матери-воспитательницы, приковывала 17-летнюю девушку цепями к кровати. Таким образом она ограничивала свободу передвижения подростка и не позволяла ей свободно покидать помещение.

Следователи инкриминируют фигурантке ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, сопровождавшееся причинением физических страданий. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

