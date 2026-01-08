  1. В Україні

Працевлаштування людей з інвалідністю по-новому – що змінилося з 1 січня

08:30, 8 січня 2026
Оновлені норми передбачають соціальний супровід, фінансову підтримку роботодавців і збереження 4% квоти.
З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності оновлені правила працевлаштування людей з інвалідністю. Управління інспекційної діяльності у Житомирській області нагадує, що нові правила передбачають:

  • запровадження соціального супроводу людей з інвалідністю безпосередньо на робочому місці,
  • забезпечення перекладу жестовою мовою під час працевлаштування та виконання трудових обов’язків,
  • розширення фінансової підтримки роботодавців для облаштування робочих місць з урахуванням індивідуальних потреб працівників.

Крім того, посилюється відповідальність роботодавців за створення та збереження робочих місць для людей з інвалідністю.

Водночас зберігається норма щодо обов’язкового працевлаштування людей з інвалідністю у розмірі не менше 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників. Роботодавець може виконати встановлений норматив або сплатити цільовий внесок до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Механізми підтримки та компенсацій поширюються як на роботодавців приватного, так і державного сектору.

Роботодавці можуть отримувати компенсацію за створення спеціально облаштованих, зокрема так званих «розумних», робочих місць, що відповідають сучасним стандартам доступності та безбар’єрності.

Україна інвалідність

