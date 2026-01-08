Трудоустройство людей с инвалидностью по-новому – что изменилось с 1 января
С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу обновленные правила трудоустройства людей с инвалидностью. Управление инспекционной деятельности в Житомирской области напоминает, что новые правила предусматривают:
- введение социального сопровождения людей с инвалидностью непосредственно на рабочем месте,
- обеспечение перевода на жестовый язык при трудоустройстве и выполнении трудовых обязанностей,
- расширение финансовой поддержки работодателей для обустройства рабочих мест с учетом индивидуальных потребностей работников.
Кроме того, усиливается ответственность работодателей за создание и сохранение рабочих мест для людей с инвалидностью.
В то же время сохраняется норма об обязательном трудоустройстве людей с инвалидностью в размере не менее 4% от среднеучетной численности штатных работников. Работодатель может выполнить установленный норматив или уплатить целевой взнос в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью. Механизмы поддержки и компенсаций распространяются как на работодателей частного, так и государственного сектора.
Работодатели могут получать компенсацию за создание специально оборудованных, в частности так называемых «умных», рабочих мест, соответствующих современным стандартам доступности и безбарьерности.
