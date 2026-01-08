Трудоустройство людей с инвалидностью по-новому – что изменилось с 1 января

Обновленные нормы предусматривают социальное сопровождение, финансовую поддержку работодателей и сохранение 4% квоты.

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу обновленные правила трудоустройства людей с инвалидностью. Управление инспекционной деятельности в Житомирской области напоминает, что новые правила предусматривают:

введение социального сопровождения людей с инвалидностью непосредственно на рабочем месте,

обеспечение перевода на жестовый язык при трудоустройстве и выполнении трудовых обязанностей,

расширение финансовой поддержки работодателей для обустройства рабочих мест с учетом индивидуальных потребностей работников.

Кроме того, усиливается ответственность работодателей за создание и сохранение рабочих мест для людей с инвалидностью.

В то же время сохраняется норма об обязательном трудоустройстве людей с инвалидностью в размере не менее 4% от среднеучетной численности штатных работников. Работодатель может выполнить установленный норматив или уплатить целевой взнос в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью. Механизмы поддержки и компенсаций распространяются как на работодателей частного, так и государственного сектора.

Работодатели могут получать компенсацию за создание специально оборудованных, в частности так называемых «умных», рабочих мест, соответствующих современным стандартам доступности и безбарьерности.

