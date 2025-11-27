Українцям із кількома громадянствами визначать нові правила доступу до державної служби — законопроєкт 14230

Із запровадженням інституту множинного громадянства Україна зіткнулася з юридичною дилемою: як забезпечити рівний доступ до службових посад, але не поставити під загрозу нацбезпеку.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №14230, «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей зайняття деяких посад громадянами України, які мають громадянство іноземної держави». Документ пропонує уніфікувати вимоги для публічної служби та встановити обмеження для осіб, які мають громадянство держав, офіційно визнаних агресорами або окупантами.

Законопроєкт робить виняток для українців, які примусово автоматично набули громадянства РФ на тимчасово окупованих територіях. Вони зможуть претендувати на визначений перелік посад лише після проходження спеціальної безпекової перевірки, встановленої Кабміном, за участю СБУ, Нацполіції та інших уповноважених органів. Одним із можливих інструментів перевірки є проходження поліграфа за добровільною згодою.

Документ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей зайняття деяких посад в органах державної влади, інших державних органах та органах місцевого самоврядування громадянами України, які мають громадянство іноземної держави» підготувало Національне агентство України з питань державної служби (НАДС). Його створили, щоб нарешті повноцінно запрацювали положення Закону від 18 червня 2025 року №4502-ІХ — того самого, який дав українцям законне право не зрікатися одного громадянства, отримуючи інше.

Проте узаконення другого паспорта автоматично не відчиняє двері в усі кабінети влади. Проєкт пропонує обмежити доступ до посад для людей, що мають громадянство держави, офіційно визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

У тексті прописано важливе уточнення — виняток для тих українців, які жили або живуть на тимчасово окупованих територіях і “примусово автоматично набули громадянство РФ”.

Вони зможуть претендувати на певні посади лише після спеціальної перевірки, яку проводитимуть СБУ, Національна поліція та інші органи за порядком Кабміну. Серед інструментів контролю — психофізіологічне дослідження з використанням поліграфа за згодою людини, а ненадання згоди прирівнюється до відмови від перевірки.

Зміни, які охоплює законопроєкт, торкнуться й виборчого законодавства. Зокрема, пропонується оновити частину третю статті 34 Виборчого кодексу України, статтю 19 Закону «Про Службу безпеки України», норми Законів «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про статус народного депутата України», «Про Уповноваженого ВР з прав людини» та інші спецзакони, де є вимога не мати громадянства іншої держави.

Окремий акцент у пояснювальній записці — посилення вимоги належності до громадянства України для очільника НАЗК, із забороною призначення осіб з іноземним громадянством та умовою їх звільнення у разі його набуття.

Поки законопроєкт готували, деякі відомства одразу взяли “самовідвід” і заявили, що додаткових змін у своїй сфері не потребують — це Мінфін, Мінцифри, ДМС, АРМА, Офіс Генпрокурора. ДСА і МВС пропозицій не подали, але МВС згадало про 4 старі законопроєкти 2021 року (№6369–6372), які не стали основою документа, бо не відповідали меті Плану та виходили за його межі.

Публічних консультацій не проводили, але проєкт побачили і підтримали профільні інституції — Уповноважений ВР з прав людини, ВРП, ВККС, Державна судова адміністрація України. Станом на 1 жовтня 2025 року документ погоджено без зауважень Асоціацією об’єднаних територіальних громад. Водночас Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції дав висновок, що проєкт не належить до їхньої сфери, а Урядовий офіс європейської інтеграції назвав його таким, що не містить положень щодо європейської інтеграції.

Розробники законопроєкту запевняють: документ не порушує прав людини, не має дискримінаційного характеру, не містить корупційних ризиків і не впливатиме на ринок праці, довкілля чи спроможність громад.

Законопроєкт №14230 визначає чіткі правила для українців із кількома громадянствами щодо доступу до державних посад.

Автор: Анастасія Гришкова

