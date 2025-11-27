Украинцам с множественным гражданством определят новые правила доступа к государственной службе — законопроект 14230

С введением института множественного гражданства Украина столкнулась с юридической дилеммой: как обеспечить равный доступ к служебным должностям, но не поставить под угрозу национальную безопасность.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14230, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей занятия некоторых должностей в органах государственной власти, других государственных органах и органах местного самоуправления гражданами Украины, имеющими гражданство иностранного государства». Документ предлагает унифицировать требования к публичной службе и установить ограничения для лиц, имеющих гражданство государств, официально признанных агрессорами или оккупантами.

Законопроект делает исключение для украинцев, которые принудительно автоматически приобрели гражданство РФ на временно оккупированных территориях. Они смогут претендовать на определенный перечень должностей только после прохождения специальной проверки безопасности, установленной Кабмином, с участием СБУ, Нацполиции и других уполномоченных органов. Одним из возможных инструментов проверки является прохождение полиграфа при добровольном согласии.

Документ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей занятия некоторых должностей в органах государственной власти, других государственных органах и органах местного самоуправления гражданами Украины, имеющими гражданство иностранного государства».» подготовило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАДС). Его создали, чтобы наконец полноценно заработали положения Закона от 18 июня 2025 года №4502-ІХ — того самого, который дал украинцам законное право не отказываться от одного гражданства при получении другого.

Однако легализация второго паспорта автоматически не открывает двери во все кабинеты власти. Проект предлагает ограничить доступ к должностям для лиц, имеющих гражданство государства, официально признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

В тексте прописано важное уточнение — исключение для тех украинцев, которые жили или живут на временно оккупированных территориях и “принудительно автоматически приобрели гражданство РФ”.

Они смогут претендовать на некоторые должности только после специальной проверки, которую будут проводить СБУ, Национальная полиция и другие органы по порядку Кабмина. Среди инструментов контроля — психофизиологическое исследование с применением полиграфа при согласии человека, а отсутствие согласия приравнивается к отказу от проверки.

Изменения, которые охватывает законопроект, коснутся и избирательного законодательства. В частности, предлагается обновить часть третью статьи 34 Избирательного кодекса Украины, статью 19 Закона «О Службе безопасности Украины», нормы Законов «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе народного депутата Украины», «Об Уполномоченном ВР по правам человека» и другие специальные законы, где есть требование не иметь гражданства другой страны.

Отдельный акцент в пояснительной записке — усиление требования принадлежности к гражданству Украины для главы НАЗК, с запретом на назначение лиц с иностранным гражданством и условием их увольнения в случае его приобретения.

Пока законопроект готовили, некоторые ведомства сразу взяли “самоотвод” и заявили, что дополнительных изменений в своей сфере не требуют — это Минфин, Минцифры, ДМС, АРМА, Офис Генпрокурора. ГСА и МВД предложений не подали, однако МВД упомянуло о 4 старых законопроектах 2021 года (№6369–6372), которые не стали основой документа, поскольку не соответствовали целям Плана и выходили за его рамки.

Публичные консультации не проводились, однако проект увидели и поддержали профильные институции — Уполномоченный ВР по правам человека, ВСП, ВККС, Государственная судебная администрация Украины. По состоянию на 1 октября 2025 года документ согласован без замечаний Ассоциацией объединенных территориальных громад. В то же время Правительственный офис координации по европейской и евроатлантической интеграции сделал вывод, что проект не относится к их сфере, а Правительственный офис европейской интеграции отметил, что документ не содержит положений относительно европейской интеграции.

Разработчики законопроекта уверяют: документ не нарушает права человека, не имеет дискриминационного характера, не содержит коррупционных рисков и не повлияет на рынок труда, окружающую среду или институциональную способность громад.

Законопроект №14230 устанавливает четкие правила для украинцев с несколькими гражданствами относительно доступа к государственным должностям.

Автор: Анастасия Гришкова

