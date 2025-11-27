Допомога доходить не до всіх: неконсистентність в обліку ВПО змушує уряд формувати нові шляхи підтримки

Мінсоцполітики працює над впровадженням єдиної системи трекінгу ВПО та створенням комплексної моделі соціального супроводу — від евакуації до інтеграції у громадах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України вважають, що сучасна соціальна політика має виходити за рамки окремих державних виплат. Таку думку висловила заступниця міністра Тетяна Кірієнко. За її словами, завдання Мінсоцполітики побудувати таку стратегію підтримки людей, зокрема внутрішньо переміщених осіб, яка б включала залученість всіх учасників процесу – центральні органи влади, органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та міжнародних партнерів.

Потреби ВПО — динамічні, система має бути гнучкою

Кірієнко підкреслила, що внутрішньо переміщені особи стикаються з різними потребами — від житла та працевлаштування до доступу до освіти та соціальних послуг. Ці потреби змінюються щоразу, коли людина змушена переміщуватися.

У зв’язку з цим міністерство ставить за мету створення Системи соціального супроводу особи — від моменту евакуації до повної інтеграції у громаді. Таким чином, завдання держави наразі на кожному етапі виокремити та вирішити проблематику, з якою стикається людина, що вимушено покинула домівку. Зокрема, перш за все, необхідно стандартизувати всі програми допомоги та підтримки – державні, місцеві та від міжнародних донорів.

Стандартизація допомоги та облік ВПО — ключові виклики

Окрему увагу приділили проблемі неконсистентного обліку внутрішньо переміщених осіб. За словами заступниці міністра, нинішня система призводить до дублювання допомоги для одних людей і до повної відсутності підтримки для інших.

«На сьогодні великою проблемою залишається облік даних ВПО. Дуже часто відбувається дублікація підтримки, або людина взагалі нічого не отримує. Людина повинна бути впевнена в тому, що держава поруч і вона отримає необхідну підтримку, коли цього потребує. Це якраз питання стандартизації та систематизації. Ми маємо інтегрувати зусилля, забезпечити облік даних та трекінг внутрішньо переміщених осіб, виходячи з їхніх потреб», — зазначила Кірієнко.

Вона наголосила на важливості створення єдиної системи даних і трекінгу ВПО, що дозволить формувати адресні програми та уникати ресурсних втрат.

Тимчасове проживання не має ставати постійним

За словами заступниці міністра, держава уже реалізує низку програм, спрямованих на відновлення здоров’я переселенців, надання послуг догляду та проживання. Водночас залишається проблема «накопичення» людей у місцях тимчасового проживання (МТП).

Щоб запобігти цьому, потрібні стимули, щоб виходити із цієї зони:

— надання роботи, яка включає житло;

— розробка ефективних механізмів підтримки переселенців.

Раніше міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Форуму Асоціації прифронтових міст та громад і Дніпропетровської ОВА зазначив, що потреби внутрішньо переміщених осіб змінюються залежно від етапу, який людина проходить — від кризи до відновлення. Щоб забезпечити комплексну підтримку на всьому цьому шляху, Міністерство соціальної політики працює над запровадженням єдиної моделі супроводу ВПО.

За його словами, держава переходить від розрізнених програм до єдиної системи підтримки, яка охоплюватиме всі етапи — від першого контакту до повної інтеграції у громадах.

Зауважимо, що Україна опинилася в умовах «безпрецедентної житлової кризи» через три з половиною роки після повномасштабного вторгнення Росії. Як йдеться у новому звіті Міжнародної організації з міграції ООН, понад 236 тисяч будівель зруйновано або пошкоджено. Загалом понад 2,5 млн житлових одиниць — близько 10% усього житлового фонду країни — зазнали певних пошкоджень або є недоступними через війну.

ООН оцінює, що близько 10,6 млн українців були змушені залишити свої домівки. Значна частина виїхала за кордон, однак мільйони людей залишаються внутрішньо переміщеними.

Цінова недоступність та виснаження заощаджень

Дві третини внутрішньо переміщених осіб у межах країни стикаються з труднощами в оплаті житла. Через залежність від ринку оренди багато родин вичерпали свої заощадження.

Звіт підкреслює, що 50% і більше доходу ВПО вимушені витрачати на оренду, що створює «важкий фінансовий тягар».

Додамо, що Мінсоцполітики пропонує новий механізм компенсацій за розміщення евакуйованих осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.