Помощь доходит не до всех: неконсистентность в учете ВПЛ вынуждает правительство формировать новые пути поддержки

Минсоцполитики работает над внедрением единой системы трекинга ВПЛ и созданием комплексной модели социального сопровождения — от эвакуации до интеграции в общинах.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины считают, что современная социальная политика должна выходить за рамки отдельных государственных выплат. Такое мнение выразила заместитель министра Татьяна Кириенко. По ее словам, задача Минсоцполитики — построить такую стратегию поддержки людей, в частности внутренне перемещенных лиц, которая бы включала вовлеченность всех участников процесса — центральных органов власти, органов исполнительной власти, местного самоуправления и международных партнеров.

Потребности ВПЛ — динамичные, система должна быть гибкой

Кириенко подчеркнула, что внутренне перемещенные лица сталкиваются с разными потребностями — от жилья и трудоустройства до доступа к образованию и социальным услугам. Эти потребности меняются каждый раз, когда человек вынужденно перемещается.

В связи с этим министерство ставит целью создание Системы социального сопровождения человека — от момента эвакуации до полной интеграции в общине. Таким образом, задача государства сейчас — на каждом этапе выделить и решить проблематику, с которой сталкивается человек, вынужденно покинувший дом. В частности, прежде всего необходимо стандартизировать все программы помощи и поддержки — государственные, местные и от международных доноров.

Стандартизация помощи и учет ВПЛ — ключевые вызовы

Отдельное внимание уделили проблеме неконсистентного учета внутренне перемещенных лиц. По словам заместителя министра, нынешняя система приводит к дублированию помощи для одних людей и к полному ее отсутствию для других.

«На сегодня большой проблемой остается учет данных ВПЛ. Очень часто происходит дублирование поддержки, или человек вообще ничего не получает. Человек должен быть уверен в том, что государство рядом и что он получит необходимую поддержку, когда в этом нуждается. Это как раз вопрос стандартизации и систематизации. Мы должны интегрировать усилия, обеспечить учет данных и трекинг внутренне перемещенных лиц, исходя из их потребностей», — отметила Кириенко.

Она подчеркнула важность создания единой системы данных и трекинга ВПЛ, что позволит формировать адресные программы и избегать ресурсных потерь.

Временное проживание не должно становиться постоянным

По словам заместителя министра, государство уже реализует ряд программ, направленных на восстановление здоровья переселенцев, предоставление услуг по уходу и проживанию. Однако сохраняется проблема «накопления» людей в местах временного проживания (МВП).

Чтобы предотвратить это, нужны стимулы для выхода из этой зоны:

— предоставление работы, которая включает жилье;

— разработка эффективных механизмов поддержки переселенцев.

Ранее министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Форума Ассоциации прифронтовых городов и общин и Днепропетровской ОВА отметил, что потребности внутренне перемещенных лиц меняются в зависимости от этапа, который проходит человек — от кризиса до восстановления. Чтобы обеспечить комплексную поддержку на всем этом пути, Министерство социальной политики работает над внедрением единой модели сопровождения ВПЛ.

По его словам, государство переходит от разрозненных программ к единой системе поддержки, которая будет охватывать все этапы — от первого контакта до полной интеграции в общинах.

Заметим, что Украина оказалась в условиях «беспрецедентного жилищного кризиса» спустя три с половиной года после полномасштабного вторжения России. Как говорится в новом отчете Международной организации по миграции ООН, более 236 тысяч зданий разрушено или повреждено. В целом более 2,5 млн жилых единиц — около 10% всего жилищного фонда страны — получили определенные повреждения или недоступны из-за войны.

ООН оценивает, что около 10,6 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Значительная часть выехала за границу, однако миллионы людей остаются внутренне перемещенными.

Ценовая недоступность и истощение сбережений

Две трети внутренне перемещенных лиц внутри страны сталкиваются с трудностями в оплате жилья. Из-за зависимости от рынка аренды многие семьи исчерпали свои сбережения.

Отчет подчеркивает, что 50% и более дохода ВПЛ вынуждены тратить на аренду, что создает «тяжелое финансовое бремя».

Добавим, что Минсоцполитики предлагает новый механизм компенсаций за размещение эвакуированных лиц.

