Правительство отходит от фрагментированных программ поддержки ВПЛ: что предлагают взамен

Минсоцполитики готовит единую модель сопровождения ВПЛ: от эвакуации до полной интеграции в общинах.

Потребности внутренне перемещенных лиц меняются в зависимости от этапа, который проходит человек — от кризиса до восстановления. Чтобы обеспечить комплексную поддержку на всем этом пути, Министерство социальной политики работает над внедрением единой модели сопровождения ВПЛ. Об этом сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Форума Ассоциации прифронтовых городов и общин и Днепропетровской ОВА.

По его словам, государство переходит от разрозненных программ к единой системе поддержки, которая будет охватывать все этапы — от первого контакта до полной интеграции в общинах.

«Мы отходим от фрагментированных программ и формируем единую модель сопровождения ВПЛ — от первого контакта до полной интеграции в общине. Это включает адаптацию на первых этапах с момента эвакуации, включая необходимый медицинский уход, доступное временное размещение, механизмы поддерживаемого проживания, программы доступного жилья — дополнительная компенсация по ипотечной программе еОселя, программы трудоустройства, такие как “Прихисток.работа”», — отметил Улютин.

Министр также сообщил, что продолжается работа над новым цифровым инструментом — платформой, которая интегрирует все услуги и позволит создать индивидуальный маршрут поддержки для каждого человека, обеспечить кейс-менеджмент, минимизировать бюрократию и ускорить реакцию общин.

Заметим, что Украина оказалась в условиях «беспрецедентного жилищного кризиса» спустя три с половиной года после полномасштабного вторжения России. Как говорится в новом отчете Международной организации по миграции ООН, более 236 тысяч зданий разрушено или повреждено. В целом более 2,5 млн жилых единиц — около 10% всего жилищного фонда страны — получили определенные повреждения или недоступны из-за войны.

ООН оценивает, что около 10,6 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Значительная часть выехала за границу, однако миллионы людей остаются внутренне перемещенными.

Ценовая недоступность и истощение сбережений

Две трети внутренне перемещенных лиц внутри страны сталкиваются с трудностями в оплате жилья. Из-за зависимости от рынка аренды многие семьи исчерпали свои сбережения.

Отчет подчеркивает, что 50% и более дохода ВПЛ вынуждены тратить на аренду, что создает «тяжелое финансовое бремя».

Добавим, что Минсоцполитики предлагает новый механизм компенсаций за размещение эвакуированных лиц.

