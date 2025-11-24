  1. В Украине

Правительство отходит от фрагментированных программ поддержки ВПЛ: что предлагают взамен

16:00, 24 ноября 2025
Минсоцполитики готовит единую модель сопровождения ВПЛ: от эвакуации до полной интеграции в общинах.
Правительство отходит от фрагментированных программ поддержки ВПЛ: что предлагают взамен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Потребности внутренне перемещенных лиц меняются в зависимости от этапа, который проходит человек — от кризиса до восстановления. Чтобы обеспечить комплексную поддержку на всем этом пути, Министерство социальной политики работает над внедрением единой модели сопровождения ВПЛ. Об этом сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Форума Ассоциации прифронтовых городов и общин и Днепропетровской ОВА.

По его словам, государство переходит от разрозненных программ к единой системе поддержки, которая будет охватывать все этапы — от первого контакта до полной интеграции в общинах.

«Мы отходим от фрагментированных программ и формируем единую модель сопровождения ВПЛ — от первого контакта до полной интеграции в общине. Это включает адаптацию на первых этапах с момента эвакуации, включая необходимый медицинский уход, доступное временное размещение, механизмы поддерживаемого проживания, программы доступного жилья — дополнительная компенсация по ипотечной программе еОселя, программы трудоустройства, такие как “Прихисток.работа”», — отметил Улютин.

Министр также сообщил, что продолжается работа над новым цифровым инструментом — платформой, которая интегрирует все услуги и позволит создать индивидуальный маршрут поддержки для каждого человека, обеспечить кейс-менеджмент, минимизировать бюрократию и ускорить реакцию общин.

Заметим, что Украина оказалась в условиях «беспрецедентного жилищного кризиса» спустя три с половиной года после полномасштабного вторжения России. Как говорится в новом отчете Международной организации по миграции ООН, более 236 тысяч зданий разрушено или повреждено. В целом более 2,5 млн жилых единиц — около 10% всего жилищного фонда страны — получили определенные повреждения или недоступны из-за войны.

ООН оценивает, что около 10,6 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Значительная часть выехала за границу, однако миллионы людей остаются внутренне перемещенными.

Ценовая недоступность и истощение сбережений

Две трети внутренне перемещенных лиц внутри страны сталкиваются с трудностями в оплате жилья. Из-за зависимости от рынка аренды многие семьи исчерпали свои сбережения.

Отчет подчеркивает, что 50% и более дохода ВПЛ вынуждены тратить на аренду, что создает «тяжелое финансовое бремя».

Добавим, что Минсоцполитики предлагает новый механизм компенсаций за размещение эвакуированных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Минсоцполитики война ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]