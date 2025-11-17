ООН: Украина переживает беспрецедентный жилищный кризис — повреждено более 10% жилого фонда

Новый отчет МОМ фиксирует масштабные разрушения жилья и финансовое давление на перемещенных лиц.

Украина оказалась в условиях «беспрецедентного жилищного кризиса» через три с половиной года после полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в новом отчете Международной организации по миграции ООН (МОМ).

Масштабы разрушений и перемещения населения

По данным МОМ, более 236 тысяч зданий разрушено или повреждено. В целом более 2,5 млн жилых единиц — около 10% всего жилого фонда страны — получили определенные повреждения или остаются недоступными из-за войны.

ООН оценивает, что около 10,6 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Значительная часть уехала за границу, однако миллионы людей остаются внутренне перемещенными.

Ценовая недоступность и истощение сбережений

Две трети внутренне перемещенных лиц внутри страны сталкиваются с трудностями в оплате жилья. Из-за зависимости от рынка аренды многие семьи исчерпали свои сбережения.

Отчет подчеркивает, что 50% и более дохода ВПЛ вынуждены тратить на аренду, что создает «тяжелое финансовое бремя».

Ранее «Судово-юридична газета» уже писала, что в столице ищут новые варианты размещения жителей, которые потеряли дома из-за российских обстрелов.

По его словам, главная проблема заключается в отсутствии четких сроков предоставления помощи и нехватке маневренного жилищного фонда. «Люди, которые потеряли жилье, сегодня остаются один на один с проблемами. Самый болезненный вопрос — отсутствие четких сроков, в которые они могут получить помощь. У кого-то уже несколько месяцев нет ответа, где жить завтра. И это на четвертый год полномасштабной войны. Системное решение отсутствует», — отметил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Среди вариантов — привлечение гостиниц на условиях аренды, расширение временного жилья через городской штаб и установление четких сроков выплат помощи.

