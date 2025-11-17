ООН: Україна переживає безпрецедентну житлову кризу — пошкоджено понад 10% житлового фонду

Новий звіт МОМ фіксує масштабні руйнування житла та фінансовий тиск на внутрішньо переміщених осіб.

Україна опинилася в умовах «безпрецедентної житлової кризи» через три з половиною роки після повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться у новому звіті Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ).

Масштаб руйнувань та переміщення населення

За даними МОМ, понад 236 тисяч будівель зруйновано або пошкоджено. Загалом понад 2,5 млн житлових одиниць — близько 10% усього житлового фонду країни — зазнали певних пошкоджень або є недоступними через війну.

ООН оцінює, що близько 10,6 млн українців були змушені залишити свої домівки. Значна частина виїхала за кордон, однак мільйони людей залишаються внутрішньо переміщеними.

Цінова недоступність та виснаження заощаджень

Дві третини внутрішньо переміщених осіб у межах країни стикаються з труднощами в оплаті житла. Через залежність від ринку оренди багато родин вичерпали свої заощадження.

Звіт підкреслює, що 50% і більше доходу ВПО вимушені витрачати на оренду, що створює «важкий фінансовий тягар».

Раніше «Судово-юридична газета» уже писала, що у столиці шукають нові варіанти розміщення мешканців, які втратили домівки через російські обстріли.

За його словами, головна проблема полягає у відсутності чітких термінів надання допомоги та нестачі маневреного житлового фонду. «Люди, які втратили житло, сьогодні залишаються сам на сам із проблемами. Найболючіше питання – відсутність чітких термінів, у які вони можуть отримати допомогу. У когось вже кілька місяців немає відповіді, де жити завтра. І це на четвертий рік повномасштабної війни. Системне рішення відсутнє», — зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Серед варіантів – залучення готелів на умовах оренди, розширення тимчасового житла через міський штаб та встановлення чітких термінів виплат допомоги.

