  1. В Україні

ООН: Україна переживає безпрецедентну житлову кризу — пошкоджено понад 10% житлового фонду

14:54, 17 листопада 2025
Новий звіт МОМ фіксує масштабні руйнування житла та фінансовий тиск на внутрішньо переміщених осіб.
ООН: Україна переживає безпрецедентну житлову кризу — пошкоджено понад 10% житлового фонду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна опинилася в умовах «безпрецедентної житлової кризи» через три з половиною роки після повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться у новому звіті Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ).

Масштаб руйнувань та переміщення населення

За даними МОМ, понад 236 тисяч будівель зруйновано або пошкоджено. Загалом понад 2,5 млн житлових одиниць — близько 10% усього житлового фонду країни — зазнали певних пошкоджень або є недоступними через війну.

ООН оцінює, що близько 10,6 млн українців були змушені залишити свої домівки. Значна частина виїхала за кордон, однак мільйони людей залишаються внутрішньо переміщеними.

Цінова недоступність та виснаження заощаджень

Дві третини внутрішньо переміщених осіб у межах країни стикаються з труднощами в оплаті житла. Через залежність від ринку оренди багато родин вичерпали свої заощадження.

Звіт підкреслює, що 50% і більше доходу ВПО вимушені витрачати на оренду, що створює «важкий фінансовий тягар».

Раніше «Судово-юридична газета» уже писала, що у столиці шукають нові варіанти розміщення мешканців, які втратили домівки через російські обстріли.  

За його словами, головна проблема полягає у відсутності чітких термінів надання допомоги та нестачі маневреного житлового фонду. «Люди, які втратили житло, сьогодні залишаються сам на сам із проблемами. Найболючіше питання – відсутність чітких термінів, у які вони можуть отримати допомогу. У когось вже кілька місяців немає відповіді, де жити завтра. І це на четвертий рік повномасштабної війни. Системне рішення відсутнє», — зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Серед варіантів – залучення готелів на умовах оренди, розширення тимчасового житла через міський штаб та встановлення чітких термінів виплат допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]