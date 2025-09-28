Практика судів
Київ розглядає оренду готелів як тимчасове житло для постраждалих від атак – КМВА

07:18, 28 вересня 2025
У Києві шукають нові рішення для розміщення людей, які втратили житло через російські обстріли.
У столиці шукають нові варіанти розміщення мешканців, які втратили домівки через російські обстріли. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко після виїзної наради в Дарницькому районі поблизу зруйнованого будинку.

За його словами, головна проблема полягає у відсутності чітких термінів надання допомоги та нестачі маневреного житлового фонду. «Люди, які втратили житло, сьогодні залишаються сам на сам із проблемами. Найболючіше питання – відсутність чітких термінів, у які вони можуть отримати допомогу. У когось вже кілька місяців немає відповіді, де жити завтра. І це на четвертий рік повномасштабної війни. Системне рішення відсутнє», — зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що депутати Київради від усіх фракцій погодилися спільно виробити порядок дій — створити робочу групу чи провести додаткові наради, аби підготувати рішення, яке буде закріплено на рівні міста.

Серед варіантів – залучення готелів на умовах оренди, розширення тимчасового житла через міський штаб та встановлення чітких термінів виплат допомоги.

Окремо обговорювалося питання безпеки: облаштування модульних укриттів та використання підземних переходів як найпростіших сховищ. «Це можна зробити швидко, якщо є політична воля та консолідація зусиль», — підкреслив очільник КМВА.

Київ війна КМВА

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів

Законопроект передбачає, що співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені зі служби у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу через видалення меседжу від Макрона, який закликав її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки

В Єврокомісії заявили, що переписка з телефону Урсули фон дер Ляєн видаляється задля «економії місця» та безпеки, але до глави Єврокомісії виникають питання щодо прозорості її діяльності.

Верховний Суд висловився про припинення митного режиму транзиту у зв’язку з примусовим відчуженням товару в умовах воєнного стану

Військові адміністрації діяли від імені держави в умовах воєнного стану, тому навіть у разі порушення процедури, ці дії не змінюють факту втрати контролю над товаром поза волею власника – отже, безпідставними є посилання митниць на кримінальні провадження проти посадовців військових адміністрацій, вказав Верховний Суд.

Українцям потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну – Рада ЄС опублікувала рекомендації

Рада ЄС опублікувала рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення статусу тимчасового захисту українців в ЄС.

