Київ розглядає оренду готелів як тимчасове житло для постраждалих від атак – КМВА

У Києві шукають нові рішення для розміщення людей, які втратили житло через російські обстріли.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці шукають нові варіанти розміщення мешканців, які втратили домівки через російські обстріли. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко після виїзної наради в Дарницькому районі поблизу зруйнованого будинку.

За його словами, головна проблема полягає у відсутності чітких термінів надання допомоги та нестачі маневреного житлового фонду. «Люди, які втратили житло, сьогодні залишаються сам на сам із проблемами. Найболючіше питання – відсутність чітких термінів, у які вони можуть отримати допомогу. У когось вже кілька місяців немає відповіді, де жити завтра. І це на четвертий рік повномасштабної війни. Системне рішення відсутнє», — зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що депутати Київради від усіх фракцій погодилися спільно виробити порядок дій — створити робочу групу чи провести додаткові наради, аби підготувати рішення, яке буде закріплено на рівні міста.

Серед варіантів – залучення готелів на умовах оренди, розширення тимчасового житла через міський штаб та встановлення чітких термінів виплат допомоги.

Окремо обговорювалося питання безпеки: облаштування модульних укриттів та використання підземних переходів як найпростіших сховищ. «Це можна зробити швидко, якщо є політична воля та консолідація зусиль», — підкреслив очільник КМВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.