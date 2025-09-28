Киев рассматривает аренду отелей как временное жилье для пострадавших от атак – КГВА

В Киеве ищут новые решения для размещения людей, лишившихся жилья из-за российских обстрелов.

В столице ищут новые варианты размещения жителей, которые лишились домов из-за российских обстрелов. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко после выездного совещания в Дарницком районе возле разрушенного дома.

По его словам, главная проблема заключается в отсутствии четких сроков предоставления помощи и нехватке маневренного жилого фонда. «Люди, которые потеряли жилье, сегодня остаются один на один с проблемами. Самый болезненный вопрос – отсутствие четких сроков, в которые они могут получить помощь. У кого-то уже несколько месяцев нет ответа, где жить завтра. И это на четвертый год полномасштабной войны. Системное решение отсутствует», — отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что депутаты Киевсовета от всех фракций согласились совместно выработать порядок действий — создать рабочую группу или провести дополнительные совещания, чтобы подготовить решение, которое будет закреплено на городском уровне.

Среди вариантов – привлечение отелей на условиях аренды, расширение временного жилья через городской штаб и установление четких сроков выплат помощи.

Отдельно обсуждался вопрос безопасности: обустройство модульных укрытий и использование подземных переходов как простейших убежищ. «Это можно сделать быстро, если есть политическая воля и консолидация усилий», — подчеркнул глава КГВА.

